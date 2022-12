L’ex rossonero sicuro: “Il Milan ha una base importante, ma manca qualcosa”

L’ex Milan Christian Brocchi, ospite dello “Sportitalia Christmas Party”, ha parlato della squadra allenata da Pioli, di Charles De Ketelaere e della corsa scudetto. Queste le sue parole:

Sulla corsa scudetto:

“Il match tra Inter e Napoli sarà importante, ma non decisivo. Ovviamente una vittoria dei partenopei darebbe un segnale molto forte al campionato, ma finché non c’è la matematica non bisogna mai abbassare la guardia”.

Su De Ketelaere:

“Giocare in uno stadio come San Siro ed imporsi in una squadra nuova è sempre complicato. Bisogna essere in grado di sopportare pressioni molto forti. Sono sicuro che quando farà lo step in avanti come Leao, Tonali e Bennacer farà la differenza. Bisogna avere pazienza”.

Le parole di Brocchi sul Milan di Pioli

L’ex centrocampista rossonero ha poi aggiunto:

“A mio avviso in questo Milan manca esperienza. Ovviamente è un fattore normalissimo per un gruppo così giovane. Vedo tante similitudini rispetto alla squadra in cui giocavo io. I ragazzi sono molto compatti, e si aiutano a vicenda. Si vede che stanno bene insieme.

In questo modo i rossoneri hanno messo le basi per poter costruire in futuro qualcosa di molto importante, anche se per ambire alla Champions ci vorrà ancora del tempo e la crescita ulteriore dei giovani in rosa”.