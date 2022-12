Brutte notizie per il Milan: l’obiettivo di mercato Broja subisce un infortunio shock al ginocchio (VIDEO)

Il Milan, da diverse settimane, è sulle tracce di Armando Broja. Nelle ultime ore, però, non sono arrivate di certo delle notizie positive per l’attaccante albanese del Chelsea.

In occasione dell’amichevole tra i blues e l’Aston Villa, il classe 2001 è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio piuttosto grave. Il calciatore, infatti, è stato portato via in barella mentre urlava in lacrime per il dolore.

Broja Milan Infortunio

Il video dell’infortunio di Broja

Oltre l’interesse piuttosto concreto da parte del Milan, su Broja c’erano anche altri club pronti a fare sul serio: l’attaccante del Chelsea era finito nel mirino di due club italiani, Atalanta e Napoli, e di diverse squadre inglesi tra cui il West Ham che era fortemente interessato prima di acquistare Scamacca dal Sassuolo.

Questo, di seguito, è il video dell’accaduto dove possiamo vedere come Broja urli per un presunto grave infortunio al ginocchio:

Haunting screams from Armando Broja, this doesn’t look good at all.



Heartbreaking. Speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/rPhk4WDryA — Barstool Football (@StoolFootball) December 11, 2022

Vedremo, dunque, se adesso cambieranno i piani del Milan e non solo sul mercato. I rossoneri erano pronti a tentare l’affondo qualora, sempre con il Chelsea, l’affare per Ziyech non andasse a buon fine.

Nicola Morisco