L’infortunio di Maignan spinge Sportiello all’arrivo anticipato: un problema da risolvere

Visti i continui problemi fisici di Maignan, il Milan vorrebbe anticipare l’arrivo di Marco Sportiello già durante il mercato di gennaio

Maldini e Massara avevano già chiuso la trattativa: il portiere dell’Atalanta sarebbe arrivato in rossonero a parametro zero a luglio del 2023, così da sostituire Ciprian Tatarusanu (anch’egli in scadenza di contratto) nel ruolo di secondo portiere.

La scelta, oltre che tecnica, era dettata dall’importanza di avere in rosa un ulteriore giocatore cresciuto nel vivaio di un club italiano, necessari per rispettare i parametri della UEFA e della Serie A.

Milan Sportiello Problema

Calciomercato Milan, c’è un problema l’arrivo di Sportiello a gennaio

Eppure, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, visto il prolungarsi dei tempi di recupero dell’estremo difensore francese, la dirigenza rossonera potrebbe tentare di accorciare i tempi per la chiusura dell’affare.

Risulta assai difficile, però, che l’Atalanta si possa privare del proprio vice Musso a stagione in corso. Anche se fosse disposta a farlo, la società dei Percassi dovrebbe comunque trovare prima un suo valido sostituto.

Se quest’ultimo scenario dovesse poi realizzarsi, a quel punto il Milan sarebbe costretto a versare qualcosa nelle casse del club bergamasco. Un’ulteriore problema potrebbe essere causato proprio dalla difficoltà nello stabilire tale cifra. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero però aiutare in tal senso a raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Ruggero Gambino