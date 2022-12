Calciomercato Milan, Broja colpo “alla Tomori”: la formula

L’interesse del Milan per il giovane attaccante albanese Armando Broja non è più una novità. Già la scorsa estate i rossoneri avevano seguito attentamente la sua evoluzioni, senza mai però bussare alla porta del Chelsea.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan, tra gennaio e giugno, effettuerà almeno un colpo in attacco. L’obiettivo è di abbassare l’età media di un reparto che da questo punto di vista è molto avanzato.

Idea Broja a gennaio: i dettagli

Il Milan studia il piano per averlo già a gennaio. Simil infatti erano le condizioni con cui i rossoneri avevano strappato ai Blues Fikayo Tomori, arrivato nella finestra invernale di due stagioni fa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Broja Chelsea Milan

A fronte del poco spazio concessogli in questa stagione (solo due presenze in Premier League), da capire quali saranno le valutazioni del club su di lui.

Le due società, in ottimo rapporti, potrebbero venirsi incontro senza molti problemi se dovesse arrivare il via libera sulla sua situazione.

In quel caso allora pronto un prestito con diritto di riscatto, proprio come fatto in precedenza con Tomori.