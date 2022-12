Il Milan pronto a sfidare Inter e Roma: svelato l’obiettivo di mercato

Manca ormai sempre meno all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Entra nel vivo, dunque, il lavoro della dirigenza del Milan, che dovrà provare a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per tentare l’attacco al Napoli capolista. Il tutto, ovviamente, dovrà avvenire a costi molto contenuti per evitare di andare a gravare sul bilancio.

L’ultima idea di Maldini e Massara è quella di andare a completare il reparto di centrocampo, dando così la possibilità a Bennacer e Tonali di ruotare maggiormente in vista dei tanti impegni da qui alla fine della stagione.

Calciomercato, il Milan si inserisce nella corsa a Frattesi

Calciomercato, Milan, Frattesi

Per questo motivo, secondo quanto riportato da SportMediaset, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo sembrava ad un passo dal trasferimento alla Roma in estate, ma alla fine, vista anche l’elevata richiesta degli emiliani, è rimasto in neroverde.

Il Milan, dunque, grazie al tesoretto ottenuto dal passaggio del turno in Champions League, potrebbe tentare l’affondo proponendo un prestito oneroso di circa 10 milioni di euro.

Al momento non esiste una vera e proprio trattativa tra le due società, ed i giallorossi sono nettamente in vantaggio sul giocatore, ma non è da escludere un capovolgimento di fronte nelle prossime settimane.