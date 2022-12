Vice Maignan, indiscrezione dall’Inghilterra: può arrivare dalla Premier!

Visti i problemi riscontrati dal Milan nella trattativa per Sportiello, il vice Maignan potrebbe arrivare dalla Premier League.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club rossonero avrebbe puntato Edouard Mendy. Negli ultimi mesi, il portiere senegalese ha infatti perso il posto da titolare tra i pali del Chelsea e, dunque, avrebbe chiesto la cessione. La trattativa, però, non è tra le più facili, poiché il club inglese vorrebbe farlo partire esclusivamente a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 25 milioni.

Milan Interesse Mendy

Interesse del Milan per Mendy: la richiesta del Chelsea

Il Milan, dal canto suo, non intende assolutamente accontentare tali richieste, bensì preferirebbe prenderlo solamente in prestito per 6 mesi, così da ovviare all’assenza del proprio portiere titolare dovuta ai numerosi problemi fisici riscontrati durante questa stagione.

La dirigenza rossonera, dunque, avrebbe preferito tentare un colpo low cost, senza eccessivi sforzi economici. Difficilmente il Chelsea abbasserà le proprie pretese e rinuncerà ad imporre al Milan almeno un obbligo di riscatto, visto che il giocatore ha ancora due anni e mezzo di contratto a Londra.

Ruggero Gambino