Calciomercato Milan, Isco torna di moda: la situazione

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e nonostante sarà una delle sessioni più importanti poiché dovrà rinforzare il Milan per la rincorsa al Napoli, i rossoneri non faranno operazioni folli nel corso dell’imminente sessione.

Come già detto da Pioli i veri colpi di mercato per i rossoneri saranno i rientri dagli infortuni da parte di alcuni elementi fondamentali per Pioli e per tutto l’ambiente Milan, ma ciò non esclude la possibile firma di alcuni parametri zero o giocatori che si libereranno a poco dai loro attuali club.

Una di queste occasioni è la possibile firma di Isco che è tornato ad essere un nome molto caldo tra le vie di Milanello.

Isco Milan Calciomercato

Isco-Milan, la situazione

Lo spagnolo, approdato a Siviglia nel corso dell’ultima estate, non si troverebbe bene nel club andaluso, ma le strade tra le parti sono in procinto di separarsi.

Stando quindi a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan potrebbe rifarsi sotto per firmare l’ex Real Madrid che è stato già diverse volte accostato al club meneghino.

Occhio però alla concorrenza della Juve che potrebbe farci più di un pensiero.

Andrea Mariotti