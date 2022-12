Calciomercato Milan, l’esperto rivela: “I rossoneri hanno due obiettivi”

Il calciomercato è alle porte. Mancano poco più di due settimane, poi la sessione invernale di mercato avrà inizio. Parlando di Milan, il ruolo da tenere d’occhio, quello che necessita di una modellazione è l’attacco.

Nicolò Ceccarini a Tuttomercatoweb ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di Leao e sulla strada che porterebbe ad Hakim Ziyech, in questo momento impegnato a scolpire l’opera d’arte made in Marocco, in Qatar.

Ziyech Leao Milan

Milan, obiettivo chiaro: blindare Leao

Uno dei principali obiettivi del Milan nel mercato di gennaio è quello di blindare Rafael Leao, in scadenza di contratto. Sarebbe previsto un incontro con l’entourage del portoghese al rientro dal Mondiale.

Ziyech-Milan, la situazione

L’esterno del Chelsea è da un paio d’anni nel mirino dei rossoneri, che adesso sarebbero pronti a proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il nodo ingaggio, tuttavia, frena i piani del club meneghino.

L’esterno marocchino, infatti, percepisce 6 milioni di euro a stagione e dovrebbe tagliarsi lo stipendio per poter arrivare alla corte di Pioli.