Calciomercato Milan, non solo Sportiello come vice Maignan: c’è il piano B!

Il Milan non ha intenzione di forzare i tempi di recupero di Mike Maignan.

Tuttavia, il club rossonero in vista della finestra invernale di mercato, ha intenzione di cautelarsi. A tal proposito, Maldini e Massara sono al lavoro per trovare un altro portiere da affiancare a Tatarusanu e Mirante.

Foto: Getty Calciomercato Milan Maignan Sportiello Cragno

Per il vice Maignan, il nome in cima alla lista è Sportiello

Come riferito da Sportmediaset, il nome in cima alla lista di Maldini e Massara per il ruolo di vice Maignan è quello di Sportiello.

Il Milan ha già un accordo col portiere dell’Atalanta per giugno (da svincolato), ma vorrebbe provare ad anticipare il suo arrivo a gennaio.

Al momento, però, non c’è l’accordo con il club bergamasco sulle cifre.

Non solo Sportiello, il piano B del Milan è Cragno

Sul taccuino del Milan, per il ruolo di vice Maignan, non ci sarebbe solo il nome di Sportiello.

Il piano B di Maldini, secondo quanto riferito da Sportmediaset, sarebbe Alessio Cragno scontento a Monza.