Calciomercato Milan, Maldini punta la rivelazione del Mondiale: i dettagli

Il Milan ha seguito il Mondiale in Qatar molto attivamente anche in ottica calciomercato pensando ai vari rinforzi da portare a Milanello nella sessione invernale. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno seguito in particolare da vicino un giovane talento che è riuscito a distinguersi all’interno della propria nazionale.

Maldini punta il giovane dal Mondiale

Paolo Maldini infatti, come tanti dirigenti sportivi dei top club europei, ha messo nella lista dei nomi da seguire per il Milan il giovane Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte, che nella fase finale del Mondiale ha sorpreso tutti arrivando ad un passo dal gol vittoria della Francia in finale al 123′.

Calciomercato Milan Kolo Muani

Il giovane attaccante aveva iniziato il Mondiale da semisconosciuto ma dopo poco tempo si è dimostrato un’arma importante nell’arsenale di Didier Deschamps.

Kolo Muani, la richiesta del Francoforte per la giovane stella

Come riporta Repubblica, il Milan ha messo gli occhi sul giovane attaccante con Paolo Maldini fortemente interessato nel portare Kolo Muani in Italia. Il classe 98′ però, dopo l’ottimo Mondiale, viene valutato 35 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte.

Giacomo Pio Impastato