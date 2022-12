Calciomercato Milan, nuova ipotesi per il futuro di Bakayoko: i dettagli

L’avventura di Tiemoué Bakayoko con la maglia del Milan sembra essere sempre più vicina ad un finale amaro. Il centrocampista francese, ritornato due anni fa in rossonero dopo l’esperienza del 2018, non è mai realmente entrato nelle idee di Pioli, che fino ad oggi di spazio gliene ha concesso pochissimo.

Bakayoko in cerca di riscatto all’estero

Zero presenze in questa stagione in confronto alle 18 della scorsa annata, un dato che parla chiaro. Si tratta di un giocatore in cerca di riscatto, lontano però dal Milan.

Bakayoko verso la Turchia: piace all’Adana

Come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore è stato forte l’interesse dell’Adana Demirspor, club militante nella massima liga turca dove l’anno scorso ha giocato Mario Balotelli.

C’è l’ipotesi addio già a gennaio, con il Milan che rescinderebbe il contratto che prevede il prestito fino a giugno 2023.

Il suo valore di mercato non è mai stato così basso: ad oggi vale solo quattro milioni, rispetto ai 40 del 2018, ormai per lui lontanissimo.