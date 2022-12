Non solo Ziyech, per il dopo Leao il Milan pesca in Serie A!

Tra le tante trattative per i rinnovi che stanno portando avanti i dirigenti rossoneri, quella che interessa maggiormente i tifosi del Milan è senza dubbio quella legata a Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, che lo scorso anno ha trascinato il Diavolo alla conquista del diciannovesimo scudetto a suon di goal ed assist, negli ultimi giorni sembrerebbe essersi convinto a restare alla corte di Stefano Pioli.

Al momento, però, non è ancora stata apposta la firma per il prolungamento del contratto. Per questo motivo Paolo Maldini si starebbe guardando intorno per trovare un eventuale sostituto in caso di cessione dell’MVP dello scorso campionato.

Calciomercato Milan, assalto a Zaniolo per sostituire Leao

Calciomercato, Milan, Zaniolo

Il nome che è stato più volte accostato ai rossoneri è quello di Hakim Zyiech. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, la dirigenza del Milan avrebbe messo nel mirino un altro esterno d’attacco: Nicolò Zaniolo.

L’attaccante giallorosso non ha ancora trovato un accordo con la Roma per il rinnovo del contratto e potrebbe partire in estate a prezzo di saldo. Su di lui, però, oltre al Milan, c’è da segnalare anche il forte interesse della Juventus di Massimiliano Allegri.