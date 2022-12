Calciomercato Milan, occasione dalla Spagna: Isco svincolato

Nelle varie sessioni di calciomercato del Milan degli ultimi anni il nome di Isco è stata una costante, nonostante fosse soltanto un’utopia considerando i problemi legati all’ingaggio che non hanno mai fatto nascere una vera e propria trattativa.

Isco svincolato, il Milan medita il colpo a parametro zero

La situazione però è cambiata, infatti Isco ha rescisso il proprio contratto con il Siviglia quest’oggi e il Milan potrebbe tentare l’affondo che i tifosi rossoneri sognano da anni.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sia il Milan sia la Juventus da tempo sono interessati al giocatore ex Real Madrid, ma prendendo in considerazione la squadra rossonera l’arrivo di De Keteleare in estate potrebbe precludere l’impossibilità della trattativa.

Isco-Milan, la richiesta del calciatore

Inoltre vi è da considerare la richiesta di ingaggio del giocatore spagnolo che probabilmente vorrà percepire di più rispetto al singolo milione che percepiva al Siviglia. Ma vi è da considerare anche le ultime prestazioni di Isco che ha collezionato 12 presenze in Liga con appena 2 assist.

