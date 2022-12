Calciomercato Milan, trattativa in chiusura: arrivano conferme

Maldini e Massara in missione portiere. Tatarusanu non dà la sicurezza necessaria al reparto, motivo per cui molto probabilmente il suo contratto non verrà rinnovato e a fine anno sarà addio.

Milan, scelto il nuovo portiere: tutto su Sportiello

Il Milan ha già scelto il suo sostituto: come confermato anche da Gianluca di Marzio negli studi di SkySport, Marco Sportiello è il candidato numero uno a ricoprire il ruolo di secondo portiere la prossima stagione.

La trattativa sarebbe già in fase avanzata: il giocatore arriverebbe a parametro zero dall’Atalanta.

Di seguito, le parole del noto esperto di calciomercato:

Sportiello Atalanta Milan

“Il Milan sta prendendo Sportiello per giugno. La trattativa prosegue ben spedita, l’intenzione è quella di chiudere già in questi giorni”.

Si tratterebbe inoltre di una vecchia conoscenza di mister Pioli: l’allenatore rossonero ha avuto modo di allenare Sportiello ai tempi della Fiorentina, nella stagione 2017-2018.

Non cambierà invece il ruolo di Antonio Mirante: il portiere ex Roma resterà comunque sulla panchina del Milan da terzo portiere.