Protagonista con il Marocco ai Mondiali, può arrivare al Milan a gennaio!

Nonostante manchi ancora un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza del Milan è già al lavoro per provare a portare nuovi rinforzi per Stefano Pioli.

Tanti i nomi sul taccuino di Frederic Massara e Paolo Maldini, intenzionati a rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Calciomercato Milan, obiettivo Ziyech per gennaio

Il profilo principale, come riportato da SportMediaset, è quello di Hakim Ziyech. L’esterno del Chelsea è stato, finora, uno dei protagonista del Mondiale in Qatar, nel quale è riuscito a portare il Marocco agli ottavi di finale della competizione, passando da prima in un girone che vedeva squadre ben più accreditate a conquistare il primato del gruppo come Belgio e Croazia.

L’idea dei dirigenti rossoneri è quella di prendere il calciatore in prestito, per poi puntare ad un’eventuale acquisizione a titolo definitivo nel mercato estivo.

Il tutto, però, dipenderà anche dalle mosse di calciomercato dei Blues, i quali potrebbero lasciar partire il classe 1993 soltanto in caso di arrivo di un sostituto.