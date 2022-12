Calciomercato Milan, non solo Bennacer: fissato l’incontro con l’agente di un altro rossonero!

Nonostante manchino poco meno di due settimane all’inizio della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza del Milan è già al lavoro per provare a portare nuovi rinforzi a Stefano Pioli.

A tenere il banco, in questi giorni, è sicuramente l’incontro previsto con Enzo Raiola per parlare del rinnovo di Ismael Bennacer, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2024. Ma il summit con l’agente dell’algerino non sarà l’unico, infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Maldini e Massara nelle prossime ore parleranno anche con Tomislav Erceg, procuratore di Ante Rebic.

Calciomercato Milan, si valuta il futuro di Rebic

L’attaccante croato, dopo il rendimento altalenante della scorsa stagione, non ha convinto nemmeno in questa prima parte di campionato, nella quale, però, è riuscito comunque a mettere a referto 3 reti e 2 assist in 10 presenze in Serie A.

Il contratto dell’ex Eintracht Francoforte scadrà nel 2025, quindi l’incontro con il procuratore servirà principalmente a fare soltanto il punto della situazione, ma non solo.

Erceg, infatti, è anche l’agente di Luka Vuskovic, difensore croato classe 2007, che attualmente milita nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, ma che ha già attirato l’interesse del Milan e di molti altri top club europei.