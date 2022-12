Calciomercato, si complica la pista Ziyech: il Milan valuta l’alternativa

Protagonista del Mondiale insieme al suo Marocco, Hakim Ziyech è da tempo finito nei radar del Milan, che lo insegue per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Già nella scorsa sessione estiva di calciomercato, i rossoneri avevano tentato di sondare il terreno con il Chelsea per portarlo in rosa, per poi virare successivamente su Charles De Ketelaere.

L’intoppo, tuttavia, resta quello legato all’ingaggio e alla formula con cui farlo arrivare a Milano, perché il giocatore percepisce attualmente uno stipendio da 6 milioni a stagione, ritenuto troppo alto dal Milan.

Ziyech Milan Calciomercato

Milan su Armando Broja: è lui l’alternativa a Ziyech

Stando a quanto riportato da Football Italia, infatti, la questione economica avrebbe rallentato e non di poco la trattativa, costringendo i rossoneri a guardarsi intorno e valutare altre soluzioni.

L’alternativa, a tal proposito, arriverebbe sempre dalla sponda Chelsea, perché Maldini e Massara sarebbero pronti a fare un tentativo per Armando Broja.

Già cercato in Italia dal Napoli nello scorso anno, il calciatore albanese potrebbe quindi presto diventare un nuovo obiettivo dei rossoneri.

Gabriella Ricci