Sono sempre i sogni a dare forma al mondo: Camarda adesso punta ai professionisti

Pensate a quante volte, da bambini, sognavamo di giocare per la nostra squadra del cuore e di essere degli idoli per i tifosi.

Francesco Camarda, una macchina da gol a soli 14 anni

C’è un ragazzo che, nonostante sia ancora troppo presto per sapere se ci riuscirà, sicuramente ci sta andando molto più vicino rispetto a noi. Il suo nome è Francesco Camarda, attaccante classe 2008 delle giovanili del Milan.

Già dallo scorso anno, si è cominciato a parlare di questo ragazzo che tra i pulcini ha siglato qualcosa come 400 gol in circa 80 partite giocate. Siamo d’accordo che sicuramente il livello non è paragonabile alla Serie A, ma numeri del genere li hanno davvero in pochi.

Camarda Milan

L’esordio da sogno di Camarda con la Primavera del Milan

Una volta arrivato a oltre 500 gol in circa 100 partite, nell’ultima amichevole del Milan U19 contro la Solbiatese, Ignazio Abate ha scelto di portarlo con sé.

La gara è terminata con un 4-2 per i rossoneri e, ai due gol siglati da Pluvio, si aggiunge la doppietta all’esordio di Francesco Camarda. Ha soltanto 14 anni ma ha un istinto come pochi, pochissimi. Il Milan se lo gode e spera che un giorno, Camarda possa essere il bomber del futuro.

“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo“, cantava Luciano Ligabue.