Chelsea, Ziyech pronto a fare le valige? Potter fa chiarezza

Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Bournemouth, il tecnico del Chelsea Graham Potter ha parlato anche della situazione di Hakim Ziyech, reduce da un gran Mondiale in Qatar con il Marocco. Queste le parole dell’allenatore dei Blues:

“Stiamo ancora aspettando il rientro di Ziyech e Kovacic. Hanno entrambi preso parte al match per il terzo e quarto posto del Mondiale, quindi avranno bisogno di un po’ di tempo in più e non saranno della partita.

Le parole di Potter su Ziyech

L’ex tecnico del Brighton, interrogato sul futuro in rosa di Ziyech ha poi aggiunto:

“Ziyech giocò contro il Manchester City e lo feci entrare a gara in corso contro il Newcastle. Penso che prima di partire era un passo indietro rispetto agli undici titolari, ma è sempre stato coinvolto nelle partite, pur partendo dalla panchina.

Conosciamo le sue qualità, ci piace come giocatore e il suo modo di muoversi tra le linee. Ha delle qualità incredibili, e credo che ne abbia dato prova anche durante questi Mondiali in Qatar.

Possiamo dire molte cose, ma al Chelsea ci sono sempre grandi giocatori che non finiscono tra i titolari e deve solo essere paziente, ma sono felice per lui, con il quale mi sono tenuto in contatto durante la Coppa del Mondo. Ha qualità ed è un bravo ragazzo”.