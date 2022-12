Calciomercato Milan, decisione presa: può salutare i rossoneri!

Dopo un inizio di stagione complicato, in cui non ha mai trovato continuità, finalmente Lorenzo Colombo ha iniziato a ritagliarsi il giusto spazio con la maglia del Lecce.

Il giovane attaccante di proprietà del Milan, passato in prestito ai salentini nella scorsa estate, partiva inizialmente dietro a Ceesay nelle gerarchie di Baroni. Gerarchie che, però, sembrano esser state ribaltate: 2 gol e 3 assist per il classe 2002 nelle ultime quattro partite prima della sosta, tre delle quali giocate da titolare.

Calciomercato, il Lecce vuole riscattare Colombo: il Milan ha l’opzione per il contro-riscatto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli importanti numeri di Colombo avrebbero già convinto il Lecce a riscattarlo. Il club giallorosso, infatti, ha un’opzione per il riscatto a 2,5 milioni di euro da esercitare a fine stagione.

Il Milan però non vorrebbe privarsi di uno dei suoi migliori talenti, motivo per il quale i rossoneri in futuro potranno esercitare l’opzione per il contro-riscatto – fissato intorno ai 3,5 milioni di euro – inserita nell’accordo con il Lecce.