Il Milan valuta il futuro di Colombo: due ipotesi per il baby centravanti

L’apertura del calciomercato invernale è ormai alle porte e tutti i club di Serie A si stanno muovendo per migliorare le rispettive rose a disposizione. Anche il Milan non è da meno, con il duo formato da Maldini e Massara a lavoro per regalare i tasselli che mancano a Stefano Pioli.

Eppure non solo per il mercato che si sta per aprire, anche per il futuro il Milan è particolarmente attento. Il focus è indirizzato anche sui calciatori di proprietà rossonera, in prestito in altre squadre. Tra questi c’è Lorenzo Colombo, una delle rivelazioni del campionato di Serie A con la maglia del Lecce.

FOTO: Getty – Colombo Milan

Lorenzo Colombo, dal Lecce al Milan: doppia ipotesi per il futuro

Il centravanti classe 2002 ha già collezionato 13 presenze condite da 3 gol e 2 assist con la maglia dei salentini. Il Milan è molto attento alla sua crescita, visto che potrebbe seriamente confermarsi come uno dei pezzi pregiati della squadra che verrà.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi relative al futuro di Lorenzo Colombo. La prima è quella più accreditata: ovvero un nuovo prestito anche nella nuova stagione. In questo modo l’attaccante avrebbe la possibilità di crescere giocando con continuità, per poi fare ritorno in rossonero.

L’altra ipotesi, più affascinante e suggestiva, è quella di aggregare la punta al Milan già nella prossima stagione e riservargli il ruolo di attaccante di scorta. In qualsiasi caso è probabile che il giocatore verrà aggregato per il prossimo ritiro estivo e sarà poi valutato da Stefano Pioli.