Dal Milan alla Juve: clamorosa ipotesi per la nuova dirigenza bianconera

Dopo il caos dirigenziale in casa Juventus che ha portato alle dimissioni dell’intero Consiglio d’Amministrazione creando scompiglio nell’ambiente bianconero, sono avanzate diverse ipotesi in merito a delle nuove figure da inserire in società. Tra i nomi circolati, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ci sarebbe stato anche quello di Frederic Massara.

L’attuale direttore sportivo del Milan, infatti, sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora. Di certo gli anni di mercato in rossonero non sono passati inosservati: dal suo arrivo, anche grazie alla collaborazione di Paolo Maldini, gran parte degli acquisti fatti oggi genererebbero grandi plusvalenze. Quest’ipotesi risulta comunque molto difficile in quanto non ci sarebbe alcun motivo per lasciare il club che ormai da 3 anni sta conducendo verso grandi traguardi e con cui ha da poco rinnovato.

Maldini Massara

Come riportato dal giornale, non sarebbe da escludere l’ipotesi che porta a Giovanni Manna. Una soluzione interna, dato che lo stesso Manna ricopre attualmente la carica di responsabile della Next Gen bianconera.