De Ketelaere flop, il Milan cerca una scossa: può arrivare dal mercato

Con l’uscita dal Mondiale del Belgio, Charles De Ketelaere ha messo fine ad una seconda parte di 2022 piuttosto negativa. Arrivato in estate al Milan con tante aspettative è rimasto a secco di gol senza mai incidere nei match del club e della propria Nazionale.

In Qatar ha collezionato appena una presenza, nell’incontro perso con il Marocco, dove è sceso in campo per poco più di 15 minuti. Proprio dalla compagine marocchina potrebbe arrivare l’uomo in più per la trequarti rossonera, Hakim Ziyech.

Ziyech Milan Calciomercato

Affondo per Ziyech?

Il nome di Ziyech è da tempo sul taccuino della dirigenza del Milan. Secondo Il Corriere dello Sport, la società sarebbe intenzionata a compiere il passo decisivo per provare a portare a casa il giocatore. Il club ha dato molte chance al classe 2001 ma ora sembrerebbe arrivato il momento di cercare una svolta.

Una scossa sulla trequarti

De Ketelaere non ha permesso alla trequarti di Stefano Pioli di compiere il salto di qualità ricercato, salto che invece l’ex Ajax potrebbe portare. La conferma è l’ottimo Mondiale che sta disputando insieme al suo Marocco, arrivato agli ottavi di finale rispedendo a casa proprio il Belgio. L’ex Club Brugges ha bisogno di una scossa e non è da escludere che questa possa arrivare proprio dal calciomercato.