L’ex Inter scherza: “Giroud? Ha sbagliato squadra”

Youri Djorkaeff, storico attaccante francese che ha vestito la maglia anche dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Djorkaeff sul Mondiale: “Competizione incredibile”

L’ex attaccante della nazionale francese ha parlato del Mondiale in Qatar: “Credo sia riuscito completamente, è una competizione incredibile, con stadi molto belli”.

Inoltre, ha commentato anche la sua nazionale: “La Francia è la più forte? No, se c’è il Brasile. Forse può essere favorita perché i giocatori sono uniti. E poi c’è una cosa che ha solo la Francia: l’attacco alla profondità. Gli altri giocano sempre sui piedi”.

Olivier Giroud, Milan

Djorkaeff su Giroud: “Ha sbagliato squadra di Milano”

Scherzando, poi, ha tirato una frecciatina a Olivier Giroud e il Milan: “Olivier ha cominciato al Grenoble, come me. Quando è arrivato a Milano, mi ha scritto per un consiglio sulla città. Gli ho detto che andava tutto bene… ma aveva sbagliato squadra”.

Infine, ha speso due parole sull’Inter: “È in una situazione un po’ a rischio. È sempre una società forte ma l’impressione è che si stia rimpicciolendo. I campioni sono pochi. I giocatori sono bravi ma non c’è un campione che cambi la partita. Mi piace Lautaro però manca il talento top”.