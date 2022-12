Donnarumma si sbilancia: “Tra Ibra e Mihajlovic scelgo lui”

Gianluigi Donnarumma è intervenuto questa sera al “Peppy Night Show” su Canale 21. L’ex portiere rossonero, ora in forza al Paris Saint Germain, ha parlato tra le tante cose del suo passato con la maglia del Milan, squadra con cui è cresciuto.

Il numero 1 della Nazionale non ha dimenticato le persone che gli hanno permesso di affermarsi in rossonero fino a diventare uno dei migliori portieri al mondo:

“La prima persona che ha creduto in me è stato il dottor Galliani, per me è stato come un papà. E poi devo ringraziare Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile del Milan“

Donnarumma Ibrahimovic Milan

Donnarumma: “Ibra o Mihajlovic? Sinisa è stata una persona importantissima per me”

Il comico Peppe Iodice, conduttore dello show, ha poi chiesto a Donnarumma di scegliere quale persona è stata più importante per lui tra Mihajlovic – allenatore che lo fece esordire con il Milan – ed Ibrahimovic:

“Mihajlovic o Ibra? Tutti e due, però Sinisa per me è stata una persona importantissima. Ha avuto il coraggio di mettermi dentro in un momento complicato“.