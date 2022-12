Sei qui: Home » News » Francia subito in vantaggio contro il Marocco: primo gol al Mondiale per Theo Hernandez!

Neanche il tempo di iniziare e la Francia è già passata in vantaggio contro il Marocco. Dopo appena 5 minuti di gioco i Bleus riescono ad infrangere il muro difensivo della squadra di Regragui grazie al gol di Theo Hernandez.

Tutto nasce da un ottimo filtrante che buca la difesa del Marocco: dopo una serie di rimpalli in area in cui Mbappé prova due volte a concludere, la palla carambola sulla sinistra dove il terzino del Milan, in mezza sforbiciata, riesce a battere Bono.

Theo Hernandez Francia

Si tratta del primo gol al Mondiale per il numero 22 francese, ormai punto fermo della squadra del c.t. Deschamps. Fino a questo momento aveva comunque messo a segno due assist nelle prime due sfide del torneo, contro Australia e Danimarca.

Nel frattempo la Francia è andata anche vicina al raddoppio con l’altro rossonero in campo, Giroud, che al 17′ lascia partire una gran conclusione dal limite dell’area, con la palla che stampa contro il palo e finisce sul fondo.