Francia, Theo Hernandez salta l’allenamento per un infortunio: le sue condizioni

Piccolo problema per Theo Hernandez durante il Mondiale con la sua Francia: il terzino rossonero, come riferito da RMC Sport, avrebbe riportato una piccola contusione alla caviglia sinistra e di conseguenza lo staff medico degli attuali campioni del mondo ha preferito non farlo allenare in data odierna.

Il treno rossonero domani tornerà ad allenarsi regolarmente con i suoi compagni sotto la guida di Didier Deschamps in vista degli ottavi da giocare contro la Polonia di domenica 4 dicembre. La decisione finale verrà poi presa nei prossimi due giorni.

Theo Hernandez

Non è un bel periodo a livello fisico per i due fratelli Hernandez dunque, anche se la situazione legata al fratello di Theo, Lucas, è molto più grave. Il difensore del Bayern Monaco aveva infatti riportato la rottura del legamento crociato procuratasi durante il primo match del girone contro l’Australia.

I francesi sfideranno la Polonia di Czeslaw Michniewicz dopo avere concluso in prima posizione il girone D, davanti ad Austraia, Tunisia e Danimarca, rispettivamente a quota 6, 6, 4 e 1 punti/o.