Audio del VAR allo stadio? La proposta della Lega Serie A

Oggi si è svolta l’assemblea della Lega Serie A e al termine il presidente Lorenzo Casini ha analizzato in conferenza stampa i temi trattati dai club del campionato durante la riunione

“Ultima assemblea del 2022, tra i temi più importanti l’aver approvato una proposta di accordo collettivo con l’assoallenatori. Poi si è dato via al bando per il progetto radio TV e da ultimo è stato validato dall’assembla il documento di riforme proposte dalla Serie A per rilanciare il calcio italiano. Sono dieci temi, che contengono diversi pacchetti di proposte, dal tema dell’ordinamento dei campionati, ai sistemi di mutualità alle infrastrutture e alla valorizzazione delle rose, il tema dei giovani e delle seconde squadre, la governance federale, alcune proposte per FIFA e UEFA sul gioco del calcio, calcio femminile, e poi un pacchetto di proposte legislative. Questo documento ha tre temi fondamentali: le infrastrutture, con l’urgenza maggiore; le risorse e investire sui settori giovanili e sul femminile, coltivando così una cultura calcistica”.

Sul fuorigioco automatico:

Sulle novità più importanti per i tifosi:

“Si valuta l’introduzione del challenge, cioè del VAR a chiamata, così come rendere pubblici i dialoghi con l’arbitro. Poi c’è un tema di tempo effettivo, cioè di migliorare ancora di più l’esperienza provata dalla FIFA nei campionati del mondo. Poi c’è il tema delle panchine, di poter far scaldare cinque giocatori contemporaneamente. E poi bisogna ridurre il numero di partite, la Serie A pensa che si possano ridurre le amichevoli della Nazionale. Questa è la parte gioco, ma anche la parte giovani può interessare: si può valorizzare la Primavera con un numero di formati in casa e in Italia anche nel settore Primavera, come in Serie A. Poi c’è il tema delle seconde squadre: ci sarà un’informativa lunedì in Consiglio Federale, noi arriveremo con un progetto per rendere più appetibili le seconde squadre. Speriamo che i tifosi siano sempre più interessati al calcio femminile. C’è anche un tema legato alla pirateria, speriamo che i tifosi capiscano quanto danneggia il calcio”.