Francia, Deschamps fa chiarezza sul cambio di Giroud: le parole

Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro l’Argentina, è ritenuto uno dei principali colpevoli della sconfitta francese.

In particolare, l’ex allenatore della Juventus è accusato dalla stampa transalpina di aver sbagliato la formazione iniziale, dovendo poi ricorrere ad un doppio cambio prima della fine del primo tempo.

In seguito, grazie soprattutto a Mbappé, la Francia era riuscito a ritornare in gioco nel match, arrendendosi poi solamente ai calci di rigore, dopo il 3-3 finale.

Dopo la partita, Deschamps ha spiegato così la sua scelta di sostituire preventivamente Dembélé e Giroud con Kolo Muani e Thuram:

“Ho fatto i cambi prima dell’intervallo perché ho deciso di intervenire subito dal punto di vista tattico. Non era un problema solo di Giroud e Dembélé, non erano loro due i colpevoli, ma volevo modificare la posizione di Mbappé e giocare in modo diverso”.