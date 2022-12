Giroud sicuro:”Non voglio fermarmi qui!”, poi il commento sul record

Siamo al giro di boa degli ottavi di finale dei mondiali del Qatar con le ultime due partite che si terranno oggi e che ci consegneranno l’ultimo accoppiamento dei quarti di finale della competizione.

Tra le squadre che si sono messe maggiormente in luce in questa prima fase del mondiale c’è senza dubbio la Francia che ha vinto, ma soprattutto convinto tranne che per la sconfitta nell’ultimo match del girone contro la Tunisia.

I transalpini sono stati trascinati dal solito Kylian Mbappé che però è stato aiutato dal suo partner d’attacco Olivier Giroud che ha messo a referto già tre gol che gli hanno consentito di diventare il miglior marcatore della storia dei Bleus.

Milan Giroud Francia

Quest’oggi il numero 9 dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dei transalpini, dove è tornato a parlare del record e dove ha fatto capire di aver ancora molta fame:

“Questo record mi ricorda tutti gli anni trascorsi, 11 anni in nazionale, tra alti e bassi, ma la cosa più importante è dare il buon esempio ai giovani, nella vita di tutti i giorni, che vogliono progredire e credere nella loro squadra. Sono arrivato nella squadra francese all’età di 25 anni. Se questo può essere un esempio per chi ha una carriera atipica, sarebbe un motivo di orgoglio. Non si può avere tutto subito. Bisogna credere nelle proprie qualità, si possono spostare le montagne, sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto, ma non voglio fermarmi qui. Questa 52ª rete è per me un grande sollievo.”

Olivier sta trascinando anche l’attacco del Milan e questo potrebbe molto presto valergli il rinnovo di contratto.

Andrea Mariotti