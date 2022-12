L’ex bandiera del Napoli rivela: “Allegri mi voleva al Milan!”

La casacca del Milan l’hanno indossata i migliori calciatori del Mondo.

La società rossonera è una delle società più importanti e vincenti della storia del calcio alla quale vien difficile rifiutare un’eventuale offerta. Qualche calciatore in passato, però, ha rinunciato al fascino di vestire la maglia della squadra 7 volte campione d’Europa.

Hamsik rifiuto Milan

Hamsik sulla possibilità di andare al Milan: “Allegri mi voleva”

In un’intervista rilasciata a Dazn, l’ex bandiera del Napoli Marek Hamsik ha parlato della sua incredibile fedeltà alla squadra partenopea.

Di seguito le sue parole: “Nel corso degli anni ci sono state tante squadre che mi hanno voluto. La prima è stata il Milan con Allegri nel 2012, poi l’Inter quando c’era Mazzarri al Napoli e poi la Juventus, abbiamo fatto qualche chiamata con Nedved, ma per me era impossibile andarci . Non ci ho nemmeno pensato. Non ho mai avuto l’esigenza di andare via, la società mi dava ciò che volevo. Io ero contento e la mia famiglia pure, non per caso ho rinnovato per 5 volte in 12 anni e non sono pochi. Più passavano gli anni e più i tifosi mi amavano. Se non fosse arrivata la chiamata dalla Cina sarei rimasto al Napoli e avrei continuato per sempre lì.”

Chissà cosa sarebbe stato Hamsik con addosso la maglia rossonera, sicuramente con lo stile di gioco di Allegri sarebbe calzato a pennello!