Ibra scherza sul futuro: il messaggio social fa sognare i tifosi del Milan?

Si avvicina sempre più la ripresa della stagione per i club. Dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, tra meno di un mese si tornerà in campo per gli impegni di campionato e di coppa.

Il Milan, che in questi giorni è impegnato nella Dubai Super Cup negli Emirati Arabi, alla ripresa del campionato è atteso il 4 gennaio dalla Salernitana. Per la squadra di Pioli – che potrà tornare a contare su diversi giocatori recuperati – sarà importante ripartire con il piede giusto, soprattutto perché nella stessa giornata si affronteranno Napoli ed Inter.

Il messaggio criptico di Ibrahimovic: “Il futuro è così luminoso”

Come riportato anche da Sky Sport nella giornata di oggi, a gennaio il Milan recupererà tutti i giocatori da tempo fermi in infermeria (Maignan, Calabria e Saelemaekers su tutti), ad eccezione dei soli Florenzi ed Ibrahimovic, per i quali ci sarà da attendere ancora un po’.

Ibrahimovic Milan

L’attaccante rossonero ha deciso però di partire ugualmente con la squadra alla volta di Dubai e, poco fa, ha postato sui propri canali social un messaggio piuttosto criptico: “Il futuro è così luminoso che ho bisogno degli occhiali da sole“.

Segnali di un rientro anticipato? Nuovi progetti futuri? Per il momento il fuoriclasse svedese non ha svelato di più, ma i tifosi, in attesa di rivederlo in campo, hanno già iniziato a sognare.