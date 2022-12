Ibra fa impazzire i tifosi sui social: possibile indizio sul suo ritorno?

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno in campo con la maglia rossonera del Milan. Infatti è prevista la sua partenza per Dubai con la squadra per la mini tournée di amichevoli.

Inoltre il recupero dall’infortunio sta procedendo bene ed è previsto un suo ritorno in campo a gennaio, alla ripresa del campionato di Serie A.

Ibrahimovic, l’indizio social sul suo ritorno in campo

Proprio lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha voluto dare un indizio su quello che starebbe per succedere, con un tweet enigmatico ma, conoscendo l’attaccante svedese, con un significato chiaro.

Il tweet in questione vede il giocatore seduto in tribuna con una frase semplice ma chiara:

“The Calm Before the Storm”

In italiano “la quiete prima della tempesta“, con un possibile presagio di ciò che sarà il suo ritorno in campo a gennaio.

Ibrahimovic, il recupero dall’infortunio

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando da un lungo periodo di recupero dovuto all’operazione al ginocchio in seguito ad un infortunio tenuto nascosto per gran parte della scorsa stagione per poter restare in squadra ed aiutare il Milan nella corsa allo Scudetto.

Giacomo Pio Impastato