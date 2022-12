Da Maignan a Calabria passando per Ibra, quando tornano gli infortunati

Ad un mese dal nuovo inizio della Serie A, le squadre sono tornate a lavorare per preparare al meglio la ripresa della stagione. In attesa del rientro dei calciatori impegnati in Qatar al Mondiale, si fanno i conti con gli infortunati. In casa Milan l’obiettivo è quello di riavere il prima possibile tutti i giocatori fermi ai box. Tra questi anche il lungodegente Ibrahimovic.

Maignan e Calabria ok, per Florenzi serve tempo

Mike Maignan e Davide Calabria sono i due che preoccupano meno mister Stefano Pioli, per loro non dovrebbero esserci particolari problematiche in vista di gennaio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due stanno svolgendo un lavoro personalizzato, come loro anche Alexis Saelemaekers. Più difficile invece la situazione legata ad Alessandro Florenzi, per il cui rientro servirà più tempo.

Zlatan Ibrahimovic Milan

Torna Ibrahimovic

Dopo diversi mesi potrebbe essere arrivato il momento di rivedere in campo Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, dopo aver lanciato diversi messaggi sul proprio profilo Instagram, da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Una notizia che può far felice l’ambiente Milan, l’esperto campione potrebbe essere l’uomo in più in questa seconda parte di stagione.