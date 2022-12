Il giornalista è sicuro: “Servirà al Milan per vincere lo scudetto”

Il giornalista sportivo Massimo Caputi è intervenuto ai microfono di TMW Radio, commentando così la corsa scudetto in atto che vede Napoli e Milan le principali protagoniste:

“Il Milan è una squadra che ha qualcosa in più rispetto alle potenziali rivali del Napoli. La considero ancora la squadra da battere. Ora bisognerà vedere cosa regalerà il mercato di gennaio e se De Ketelaere entrerà in sintonia con il resto della squadra. I rossoneri hanno comunque un’identità più forte delle altre rivali al Napoli. Al Milan, però, serve un rinforzo dal mercato perché a mio avviso manca ancora qualcuno che prenda il posto di Kessie“.

Kessié

Il Milan, infatti, nonostante le grandi prestazioni messe in campo fin qui da Sandro Tonali e Ismael Bennacer ha risentito della mancanza di un colosso come Franck Kessié in questa prima parte di stagione. L’ivoriano era diventata una vera e propria diga in mezzo al campo, assumendo il soprannome di Presidente.

In questo momento la dirigenza rossonera non sente però l’esigenza di acquistare un nuovo centrocampista centrale sentendosi coperta anche con Vranckx e Pobega.