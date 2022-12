Sei qui: Home » News » Il Milan vola in classifica: registrato come primo marchio italiano a livello internazionale!

C’è una notizia molto importante per il Milan e per il suo marchio. L’autorevole studio di ricerca YouGov ha riportato i nuovi dati del “Football Index” – indice che monitora notorietà, gradimento e qualità e dei brand del Calcio nel mondo -. Dall’analisi emerge che il Milan è il primo marchio italiano a livello internazionale, in costante crescita nelle regioni strategiche analizzate (Stati Uniti, Cina, oltre che l’Italia). In Cina, il brand ha anche superato il Barcellona, posizionandosi alle spalle solo del Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions League, mentre in Italia il Club rossonero consolida la propria posizione di leadership.

Classifica dei Football Club Brands

Un grande merito va all’ormai ex amministratore delegato del club di via Aldo Rossi Ivan Gazidis che si è occupato durante la sua carica di trovare gli sponsor. Ma se il Milan è tornato a scalare le posizioni è anche per i risultati ottenuti negli ultimi due anni: prima il ritorno in Champions, poi la vittoria dello scudetto nella stagione 2021/22 e infine anche il passaggio dai gironi di Champions agli ottavi di finale.