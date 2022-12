Infortuni Milan, due titolari si sottoporranno a nuovi esami: le ultime

Emergono novità importanti per quanto riguarda gli infortuni in Casa Milan. Le ultime notizie riguardano proprio Mike Maignan e Divock Origi, entrambi alle prese con degli infortuni.

Infortuni Milan, esami per Maignan e Origi

Infatti, come riporta Sky Sport da Milanello, vi sono state importati novità riguardanti gli infortuni dei due giocatori rossoneri. Infatti Mike Maignan e Divock Origi si sottoporranno a degli esami strumentali per avere una visione più chiara sulle loro condizioni e sui tempi di recupero.

Infortuni Milan Origi

Sembra però certo che i due giocatori a prescindere dagli esiti degli esami non saranno presenti all’inizio della ripresa della Serie A ad inizio gennaio.

Infortuni Milan, Maignan e Origi presto in campo

Mike Maignan prima dell’infortunio con la nazionale francese stava continuando le ottime prestazioni a cui aveva abituato il pubblico rossonero nella passata stagione. Discorso diverso per Divock Origi, arrivato come prossimo attaccante titolare dei rossoneri, che non ha raggiunto le aspettative che si avevano su di lui anche a causa degli infortuni.

Giacomo Pio Impastato