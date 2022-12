Rientro Maignan, il Milan non vuole forzare: la possibile data del rientro

In casa Milan mister Stefano Pioli è alle prese con la preparazione in vista del rientro in campo. Manca pochissimo alla fine del Mondiale in Qatar, dopodiché ci sarà ancora un po’ di pausa e a inizio gennaio tornerà il campionato.

Nel frattempo, Pioli non è in attesa solo dei nazionali impegnati in terra araba, ma anche degli infortunati, grande pecca di inizio stagione.

Infatti, oltre al lungodegente Ibrahimovic, i rossoneri hanno dovuto fare a meno anche dei vari Kjaer, Saelemaekers, Calabria e Maignan.

Proprio in riferimenti a quest’ultimo dovrebbero esserci importanti novità.

Rientro Maignan, Salernitana nel mirino

Getty Images, Maignan, Milan, rientro

Mike Maignan, per via del doppio infortunio subito, il primo in nazionale il 23 Settembre e il secondo solo un mese dopo sempre allo stesso punto, ha dovuto saltare non solo molte partite con il Milan, ma è stato costretto anche a non partire con la propria nazionale per il Qatar.

Adesso il Milan non vuole ripetere l’errore fatto in precedenza, quando il portierone ha avuto una ricaduta, quindi, si procederà con calma.

“La parola d’ordine a Milanello è cautela“, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. A questo punto, Maignan non scenderà in campo nelle ultime due amichevoli dei rossoneri, domani contro il Liverpool e a fine mese contro il PSV, ma c’è già la data, salvo complicazioni o cambiamenti di programma, del suo rientro.

Infatti, sempre secondo la rosea, l’obiettivo è averlo a Salerno a inizio anno, anche se non è un

obiettivo imprescindibile, “lo staff vuole prima essere certo della tenuta del muscolo. Solo

quando il quadro sarà perfettamente stabile, Mike tornerà in porta“, conclude il quotidiano milanese.