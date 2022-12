Sacchi consiglia Pioli: “È il modo migliore per agganciare il Napoli!”

Oggi pomeriggio il Milan sarà impegnato in un’amichevole contro il Lumezzane e mister Stefano Pioli avrà modo di testare alcuni dei suoi uomini, in attesa del ritorno dei vari nazionali, impegnati in Qatar per il Mondiale ancora in corso.

L’obiettivo del Milan è quello di agganciare il Napoli in testa alla classifica, ma anche di fare la voce grossa in Europa.

Bisogna difendere lo scudetto vinto nella passata stagione e bisogna provare ad andare avanti in Champions League.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, h la ricetta giusta per Stefano Pioli.

Sacchi consiglia Pioli per lo scudetto

Getty Images, Sacchi, Milan, scudetto

Arrigo Sacchi, che nel Milan ha vinto tantissimo, cerca di dare un consiglio non solo a Pioli, ma a tutta la squadra, su come provare ad agganciare il Napoli in fuga in campionato.

“Il Milan il salto di qualità lo farà se giocherà da squadra, come nella passata stagione. Bisogna

correre tutti e undici: si difende in undici e si attacca in undici. Il movimento con e senza palla è

fondamentale. Questo è il modo migliore per progettare l’aggancio al Napoli“.

Poi, cita il suo Milan: “Nel mio Milan non c’era nessuno che non giocasse con la squadra e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo. E in quel gruppo c’erano Gullit, Baresi, Van Basten, Donadoni, Maldini. Eppure tutti si sacrificavano per gli altri, perché avevano interiorizzato un concetto fondamentale: il calcio è uno sport collettivo e non individuale“.

Infine, prende come esempio il Portogallo di qualche sera fa: “Il Portogallo, contro la Svizzera, ha tenuto fuori Cristiano Ronaldo e guardate come ha giocato e come ha vinto! Non si vince con il singolo, ma con la squadra. Vogliamo mettercelo in testa anche noi italiani”.