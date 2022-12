Joao Felix al Milan con l’addio di Leao? Stabilite le cifre

Rafael Leao si sta confermando sempre di più come uno dei più importanti talenti sul panorama calcistico mondiale con una crescita in termini di prestazioni crescente stagione dopo stagione.

Ciò ha attirato le attenzioni di numerosi club europei che vorrebbero il talento portoghese come prossima stella della propria squadra. Il Milan non vorrebbe cedere il giocatore, ma con la trattativa per il rinnovo che va a rilento rischierebbe una possibile partenza a parametro zero del giocatore.

Per tale motivo i rossoneri sarebbero interessati, in caso di partenza di Rafael Leao, ad un altro talento portoghese, che attualmente ha grandi problematiche con il proprio allenatore.

Joao Felix al Milan – Le cifre

Infatti, dopo i vari diverbi con Simeone e lo stile di gioco non adatto al proprio modo di giocare, Joao Felix è stato messo in vendita dall’Atletico Madrid che ha stabilito la cifra per un possibile acquisto.

Joao Felix al Milan

I colchoneros sarebbero disposti ad accettare 100 milioni di euro, come riporta As, per liberare il giovane talento ex Benfica e sarebbe al centro degli interessi di numerosi club europei tra cui Manchester United, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Joao Felix al Milan – Trattativa fattibile?

Nella veridicità dei fatti, sembra alquanto difficile un possibile approdo del talento 23enne al Milan sia per la questione ingaggio, sia per quanto riguarda la somma da versare nelle casse dell’Atletico Madrid.

Quindi sembra che le indiscrezioni degli scorsi mesi possano restare tali.

Giacomo Pio Impastato