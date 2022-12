Kalulu dal ritiro del Milan: “La pausa ha fatto bene”, poi il commento sul campionato

Il Milan sta scaldando il motore in vista dell’ormai vicino ritorno del campionato e per farlo al meglio i rossoneri di Stefano Pioli sono volati a Dubai per una tournée nel paese asiatico dove i rossoneri avranno anche modo di espandere la conoscenza del brand.

Uno dei protagonisti nella prima parte di stagione del Milan è stato Pierre Kalulu che si è contraddistinto per le grandi prestazioni in difesa e per la sua enorme crescita.

In occasioni dei ritiri e dei raduni sono molto frequenti interviste o parole da parte dei calciatori interessati e anche Pierre ha rilasciato una piccola intervista per Sky Sport.

Milan Kalulu Intervista

Pierre ha parlato in primis delle due settimane di riposo:

“Le due-tre settimane di riposo sono state importanti”.

Poi il francese ha parlato della prima parte di stagione e della stagione in generale:

“la stagione sarà lunga e la prima parte è stata intensa”

Infine il centrale ha parlato del gruppo:à

“Ho trovato la squadra pronta per lavorare, sono molto contento di rivedere tutti”.

Andrea Mariotti