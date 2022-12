Kessié all’Inter? Dal Barcellona sono sicuri!

Ha lasciato il Milan dopo 5 anni per approdare al Barcellona, ma adesso è finito nel mirino di diversi top club, soprattutto in Premier League, che vorrebbero provare a strapparlo ai blaugrana già nel prossimo mercato di gennaio.

Si tratta dell’ex centrocampista rossonero Frank Kessié, nelle ultime settimane accostato all’Inter di Simone Inzaghi.

Sulla questione è intervenuto proprio il ds Jordi Cruijff, che intervistato da Mundo Deportivo ha voluto fare il punto della situazione.

Kessié Milan Scudetto

Cruijff gela i nerazzurri: “Kessié? Volontà di proseguire insieme”

Queste le parole del direttore sportivo del Barcellona: “Non prevedo movimenti sul mercato, tanto in entrata, quanto in uscita“.

Questa, invece, la rivelazione sul futuro di Kessié: “Sia da parte nostra che da parte del giocatore c’è la volontà di proseguire insieme“.

Come dichiarato da Cruijff, dunque, il club non effettuerà né cessioni né acquisti durante il mercato di riparazione, e non c’è quindi possibilità di vedere il calciatore ivoriano all’Inter, almeno per ora.

Gabriella Ricci