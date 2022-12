La Francia batte il Marocco e vola in finale del Mondiale: decisivo Theo Hernandez!

Domenica in Qatar si scriverà la storia. Sarà Francia contro Argentina, Mbappé contro Messi e non solo. I Bleus hanno raggiunto la finale grazie alla vittoria per 2-0 contro il Marocco, e tra quattro giorni avranno la possibilità di conquistare uno storico secondo Mondiale consecutivo, dopo quello vinto in Russia nel 2018.

La squadra del c.t. Deschamps ha messo subito in discesa la partita grazie alla rete del rossonero Theo Hernandez, abile a spingere la palla in rete in mezza rovesciata dopo una serie di carambole in area di rigore.

Theo Hernandez Francia Marocco

Il terzino del Milan, ormai diventato un punto fermo dei Bleus, ha messo a segno così il suo primo gol in un Mondiale, dopo i due assist realizzati nelle prime due giornate contro Australia e Danimarca. È stato inoltre il primo giocatore del torneo a segnare un gol al Marocco.

A chiudere la partita ci ha pensato Kolo Muani al 79′, anche lui al primo gol in un Mondiale. Anche l’altro rossonero in campo, Giroud, ha provato a mettere la sua firma sul match, ma il suo gran tiro nel corso del primo tempo si è stampato sul palo, negandogli la gioia del 5° gol in questo Mondiale.