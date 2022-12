Futuro lontano dal Milan? La risposta di Leao preoccupa i tifosi!

Uno degli argomenti più delicati nell’ambiente Milan è quello relativo a Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024 e su di lui ci sarebbe l’interesse di diversi top club europei.

Da parte sua la dirigenza rossonera vorrebbe trattenere il classe 1999, sbocciato e cresciuto proprio tra le braccia di mister Stefano Pioli. A fare chiarezza sul proprio futuro è stato lo stesso Rafael Leao.

Milan Rafael Leao

Leao: “Sono concentrato sul Milan”

Queste le parole del giocatore riportate da Fabrizio Romano su Twitter:

“Esperienza in nuovo campionato? Sì, in futuro potrei, ma ora sono concentrato al 100% sul Milan, è un top club e lì sono sotto contratto. Mi piace molto anche la città. Seguo le altre partite, quest’anno mi sta piacendo molto l’Arsenal”.

Leao non ha quindi chiuso le porte ad un futuro lontano dal capoluogo lombardo. Allo stesso tempo però ha evidenziato la volontà di dare il 100% per il Milan club al quale è legato da un contratto. Sulla questione rinnovo regna ancora l’incertezza ed i tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di capire il futuro del fantasista.