Un Leao Mondiale: che numeri per l’attaccante del Milan

Più volte nel corso dell’ultimo periodo si è sollevata la questione relativa al valore di Leao in un palcoscenico più importante rispetto a quello della Serie A. L’attaccante del Milan sta rispondendo alla grande nel Mondiale qatariota.

Con il suo Portogallo ha disputato solamente pochi minuti, nei quali ha però dimostrato quanto possa spostare gli equilibri all’interno di un match. Dalla sua parte un dato inconfutabile: i numeri.

Rafael Leao Portogallo

I numeri con e senza Leao

Il Portogallo con Rafael Leao in campo arriva più volte al tiro in porta e realizza un maggior numero di gol. Con il milanista arriva un tiro in porta ogni 11 minuti ed un gol ogni 18, senza di lui invece si passa ad una rete ogni 75 ed un tiro dello specchio ogni 38.

Un’occasione Mondiale

Strappato il pass per gli ottavi di finale, il commissario tecnico Fernando Santos potrebbe lasciar spazio a chi ha giocato meno nelle prime due uscite. Leao avrà quindi un’occasione in più per mettersi in mostra e per conquistare un posto da titolare anche per la fase ad eliminazione diretta del Mondiale.