Leao pronto per tornare in gruppo con il Milan: la data

Dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale del Portogallo causata dal sorprendente Marocco, Rafael Leao è pronto a tornare in gruppo con il Milan.

Nonostante i pochi minuti concessi da Fernando Santos, la stella classe 1999 ha realizzato due gol nella competizione. Non è facile smaltire la delusione dell’eliminazione, anche perché era da tempo che la nazionale portoghese non andava così vicina alla conquista della Coppa del Mondo.

Leao, la data del rientro

Si avvicina il rientro in gruppo di Leao, la possibile data

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Il portoghese tornerà a lavorare con il Milan dopo la delusione Mondiale tra qualche giorno. Il suo ritorno in campo è atteso per l’amichevole col Psv Eindhoven in programma il 30 dicembre.

L’obiettivo di Pioli rimane quello di avere un Leao in forma smagliante fin da subito. Per cullare ancora l’obiettivo Scudetto, il Milan non può più permettersi passi falsi ed affrontare il ritorno del campionato con le giuste motivazioni sin dal primo incontro.