Ritiro Milan, Leao ha salutato i compagni di squadra: il retroscena

Mentre alcuni giocatori del Milan sono ancora impegnati con la propria nazionale, nel Mondiale, il resto della squadra, in questi giorni è volata in ritiro a Dubai.

In programma, per la squadra di Pioli, ci sono alcune amichevoli, che serviranno per arrivare pronti il 4 gennaio, quando il Milan incontrerà la Salernitana per la prima partita di campionato dopo la sosta.

La prima amichevole è stata giocata ieri, contro l’Arsenal, dove i rossoneri sono stati sconfitti per 2-1 ai rigori.

Leao Saluto Ritiro Milan

Ritiro Milan, Leao sorprende tutti

Ieri, però, prima della gara, secondo quanto riportato dal giornalista di Sport Mediaset, Claudio Raimondi, in collegamento direttamente da Dubai, c’è stata una sorpresa per il Milan.

Lasciando Doha, Rafael Leao, ha deciso di fare una breve sosta a Dubai, presentandosi al ritiro rossonero per salutare tutti i suoi compagni di squadra.

Il portoghese, ha detto addio al sogno Mondiale dopo la sconfitta del Portogallo contro il Marocco, durante i quarti di finale, sabato pomeriggio.

Leao, adesso, andrà qualche giorno in vacanza per rilassarsi un pò e poi tornerà a Milanello per riprendere regolarmente gli allenamenti e tornare a piena disposizione di Stefano Pioli.

Tatiana Digirolamo