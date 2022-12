Noto streamer stuzzica Leao: “Milan? Ma che squadra è! Devi venire in Premier League”

Nella serata di ieri Rafael Leao è intervenuto nella diretta di IShowSpeed, noto streamer statunitense neofito del mondo del calcio scoperto grazie al videogioco FIFA. L’influencer ha conosciuto Leao personalmente durante il Mondiale in Qatar ed ha legato con lui diventandone quasi amico.

Leao stuzzicato dallo streamer: “Vieni a giocare in Premier League”

Considerando la confidenza che vi è tra il giocatore del Milan e lo streamer quest’ultimo durante la diretta gli ha dato un consiglio per il futuro, cioè di andare a giocare in Premier League elogiandolo e dicendogli che nel campionato inglese farebbe faville con i suoi doppi passi.

Leao Speed Premier

La conversazione è iniziata perché Speed, considerando sempre il suo essere nuovo all’interno del mondo calcistico, non conosceva il Milan come squadra, arrivando a chiedere anche di che nazionalità fosse, con un Leao alquanto risentito dalla domanda.

Leao in Premier league? il calciatore risponde in diretta

Lo streamer ha continuato dicendo che doveva andare in Premier League ed elogiando il calciatore portoghese definendolo il futuro della nazionale portoghese. Leao non ha lasciato indizi sul proprio futuro rispondendo all’invito di andare a giocare in Premier con un semplice “You think?” (“Dici?”).

Giacomo Pio Impastato