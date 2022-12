Sei qui: Home » News » L’Inter non molla Kessié: servono due condizioni per il ritorno in Serie A dell’ex Milan!

Qualche giorno fa l’agente di Franck Kessié aveva smentito ai microfoni di calciomercato.com le notizie riguardanti il suo assistito dopo essere stato accostato più volte all’Inter:

“Quando leggo certe notizie ho sempre la sensazione di trovarmi di fronte a qualcosa di irrealistico… Franck non è un calciatore che si propone né in Italia né altrove, non ha mai dovuto farlo in carriera. Il Milan è venuto a chiamarci quando eravamo all’Atalanta e il Barcellona ha fatto altrettanto. E ci tengo a chiarire una volta per tutte che oggi non è in programma una partenza da Barcellona, di conseguenza anche il ritorno in Italia è poco concretizzabile”.

Kessié Milan

Nonostante queste dichiarazioni, il Corriere dello Sport continua a spiegare come in realtà dei contatti con il centrocampista ivoriano ci siano stati. Ausilio e Marotta avrebbero dettato addirittura le loro condizioni: se un giorno l’operazione dovesse andare avanti e successivamente verso la chiusura, si farebbe solo con un eventuale prestito e con parte dell’ingaggio, cioè 6.5 milioni di euro, pagati dal Barcellona.