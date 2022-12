Liverpool-Milan 4-1, rossoneri sottotono: male Mirante, ottimo Saelemaekers

Il Milan questo pomeriggio è stato impegnato nella gara di Dubai Super Cup contro il Liverpool di Jurgen Klopp. La gara è terminata con uno stroncante 4-1 dei Reds, grazie alla doppietta di Darwin Nunez e alle reti di Momo Salah e Thiago Alcantara. Per gli uomini di Stefano Pioli è andato a segno Alexis Saelemaekers, con un grande mancino a rientrare. Per i tifosi più nostalgici, un gol ‘alla Suso‘.

I flop del Milan contro il Liverpool

Gara sottotono del Milan. Tra i flop figurano sicuramente Mirante, che ha sbagliato diverse uscite, Thiaw e Gabbia. Ai rossoneri mancavano alcuni giocatori davvero importanti come Theo Hernandez e Olivier Giroud che questa domenica saranno impegnati alla finale della Coppa del Mondo in Qatar.

Liverpool Milan Partita

Spazio anche per i giovani

Non c’è un giocatore che spicca, buona prestazione per Saelemaekers, Bennacer, Adli e Rebic. C’è spazio anche per qualche giovane. Pochi minuti, ad esempio, per il classe 2006 Bakoune. Discorso differente per Simic e Bozzolan, quest’ultimo visibilmente in difficoltà contro le sgaloppate degli avversari. Discreta prova anche per Lazetic.

Come da regolamento, sono stati calciati anche i calci di rigore che mettono in palio un punto extra. I rossoneri alla lotteria dei penalty vincono, Bennacer, Bakayoko, El Hilali e Kalulu hanno messo a segno il loro rigore. Ha sbagliato, invece, Yacine Adli.